Coronavirus, nessun morto nelle ultime 24 ore. Prosegue il rallentamento dei contagi

Rallentano i contagi di coronavirus nel riminese. Questo quanto emerge nel bollettino comunicato venerdì pomeriggio dalla Regione. I casi complessivi sono 2009, quattro in più rispetto a giovedì. La buona notizia è che nelle ultime 24 ore non vi sono stati decessi.

La situazione in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna dall'inizio dell'emergenza si sono registrati 25.644 casi di positività, 208 in più rispetto a giovedì. I test effettuati hanno raggiunto quota 188.264 (+5.407). Salgono le nuove guarigioni, 391 in più rispetto a giovedì (12.581 in totale) e continua il calo dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi a venerdì: -79, passando dai 9.563 ai 9.484 vedì.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, arrivano complessivamente a 6.383, -19 rispetto a giovedì. I pazienti in terapia intensiva sono 197 (-9). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-34). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 12.581 (+259): 3.321 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 9.260 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 28 nuovi decessi: 11 uomini e 17 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.579. Un decesso precedentemente attribuito a una provincia fuori regione è stato correttamente attribuito a un territorio dell’Emilia-Romagna. I nuovi decessi riguardano 6 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 2 in quella di Reggio Emilia, 2 in quella di Modena, 10 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ravenna, 2 nel cesenate. Nessun nuovo decesso nel ferrarese e nel riminese.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.115 a Piacenza (53 in più rispetto a giovedì), 3.177 a Parma (20 in più), 4.713 a Reggio Emilia (53 in più), 3.678 a Modena (21 in più), 4.079 a Bologna (39 in più), 379 le positività registrate a Imola (3 in più) e 926 a Ferrara (5 in più). In Romagna sono complessivamente 4.577.