Coronavirus, anche a Morciano sospesi mercato ed eventi, chiuse palestre, centri e biblioteca

Il sindaco di Morciano di Romagna, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nell’ambito del territorio comunale, ha emanato ieri sera un'ordinanza in cui vengono sospesi il mercato ambulante settimanale nella giornata di giovedì 27 febbraio e l’evento domenicale del 1 marzo, che è il mercato che si tiene ogni prima domenica del mese.

Ordina inoltre la proroga sino all'8 marzo della chiusura della Biblioteca comunale “G. Mariotti”; la chiusura delle palestre e delle sale giochi, dei centri di intrattenimento ludico, ricreativo o sociale nonché la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico (Tale limitazione si applica sino al 1.3.2020 o a nuovo termine che l’ordinanza del presidente della regione e del ministro della salute vorranno emettere).

Una decisione che il primo cittadino ha ritenuto necessaria considerando che il 71enne contagiato, oltre a "essere titolare del ristorante La romagnola a San Clemente è residente a Cattolica", come riportato sulla pagina facebook del Comune di Morciano. Tutti comuni della Valconca e quindi l'attenzione sul rischio contagio è massima.