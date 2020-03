Banca Malatestiana dona 100mila euro all'Infermi

l CdA di Banca Malatestiana ha stanziato la somma di 100mila euro a fronte dell’emergenza Covid-19, per sostenere gli operatori sanitari che stanno lavorando in prima linea per difendere la salute dei cittadini. La somma sarà messa a disposizione dell’Ospedale Infermi di Rimini, a favore di tutta la struttura ospedaliera che potrà prontamente utilizzarla per l’acquisto di materiali e strumenti urgenti. “Siamo una Banca del territorio e come tale siamo pronti a rispondere alle necessità sociali e collettive – commenta Enrica Cavalli, Presidente di Banca Malatestiana - Vogliamo dare un aiuto concreto al nostro territorio, alla nostra gente ma soprattutto esprimere gratitudine e vicinanza a chi sta “combattendo” in prima linea. Mi riferisco al personale sanitario che si occupa in questo momento di tutte le persone malate e che si adopera oltre ogni limite, anche a rischio della salute personale, svolgendo un’ insostituibile operato a favore di tutta la comunità.”

