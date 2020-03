Il bar è chiuso ma si ritrovano ai tavolini per bere in compagnia

I carabinieri della Compagnia di Novafeltria, per tutto il fine settimana, sono stati impegnati per far rispettare l'ordinanza anticontagio controllando 52 persone e 15 esercizi commerciali e denunciando, per inosservanza alle prescrizioni dell'autorità, 5 individui. In particolare, ad essere deferiti alla magistratura sono stati un 41enne di Pietrarubbia, in provincia di Pesaro-Urbino, pizzicato mentre usciva dall'abitazione di una donna di Sant'Agata. L'uomo ha ammesso di aver violato l'ordinanza perchè doveva vedere la propria compagna. Un 32enne di San Leo, invece, è stato sorpreso a Villa Verucchio lungo la Marecchiese. La scusa, inventata dall'uomo, è stata quella di dover prelevare dei contanti al bancomat. L'aperitivo in compagnia è stato fatale a un 46enne ed un 55enne di San Leo che, insieme a un 44enne di San Marino, sono stati sorpresi mentre brindavano seduti ad un tavolo esterno di un bar annesso ad un distributore di carburante nella zona leontina.

