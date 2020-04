Coronavirus, Bonaccini: "Estetisti e parrucchieri non partiranno il 4 maggio, servono precauzioni aggiuntive"

"C'è bisogno che chi ha chiesto la cassa integrazione in deroga la possa ricevere prima possibile". Quindi "l'appello al Governo è che si faccia più in fretta". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini rispondendo durante il filo diretto con la giunta a diverse domande sul mondo del lavoro. Estetisti e parrucchieri "non partiranno il 4 maggio, ma immagino non troppo oltre", dice Bonaccini in risposta ad alcuni addetti del settore. "Tutte le attività che prevedono un contatto col pubblico richiedono maggiore attenzione - sottolinea il governatore - è evidente che servono precauzioni aggiuntive, stiamo aspettando linee guida nazionali che dovrebbero essere pronte a breve".

Riapriranno probabilmente già il 27 aprile o il 4 maggio invece i cantieri, pubblici e privati. "Il tema dei cantieri dovrebbe ricevere una buona notizia per ripartire a brevissimo", rassicura Bonaccini. Nulla da fare invece, almeno per il momento, agli spostamenti tra regioni diverse. "A breve - informa il presidente - si potrà tornare a circolare all'interno della propria provincia, penso proprio anche della propria regione. Mi auguro che con i dispositivi di protezione individuale presto gli spostamenti possano essere garantiti, per questo aspettiamo le linee guida".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(fonte Agenzia Dire)