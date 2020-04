Bonus emergenza covid, la Lega: "Va reso cumulabile con gli assegni di invalidità"

Consentire che i bonus legati all'emergenza covid siano cumulabili agli assegni di invalidità. A proporlo è il gruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna, fra cui c'è anche il consigliere santarcangiolese Matteo Montevecchi, che esorta la Giunta Bonaccini ad attivarsi in questo senso col Governo. In sostanza, gli esponenti del Carroccio chiedono che nel decreto di aprile sulla fase 2 venga inserita una "modifica atta a consentire la cumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità" con l'indennizzo da 600 euro previsto nel decreto 'Cura Italia' a sostegno di lavoratori autonomi, liberi professionisti, partite Iva, precari e stagionali.

L'Inps, infatti, in una circolare del 30 marzo scorso, "ha precisato che il bonus è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità - spiega il capogruppo della Lega in Regione, Matteo Rancan - tale interpretazione pertanto esclude dai potenziali beneficiari dell'indennità i più deboli, penalizzati rispetto agli altri lavoratori, soprattutto se si considera che l'importo percepito mensilmente tramite assegno ordinario di invalidità è assai poca cosa rispetto ai 600 euro previsti per l'indennizzo". Secondo gli esponenti del Carroccio si tratta insomma di "una discriminazione", che emerge "ancora più forte se si considera come il bonus da 600 euro è cumulabile con ammortizzatori sociali, borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale". In questo senso, insiste Rancan, è "ancora più evidente come la norma sia posta a tutela dei più e non certo di chi più avrebbe bisogno di un sostegno effettivo da parte dello Stato". Da qui la richiesta di consentire la cumulabilità dell'assegno di invalidità col bonus da 600 euro, per "non lasciare indietro nessuno".