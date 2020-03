La Casa Residenza Anziani di Bellaria riconvertita per ospitare i malati di Covid-19

Una nuova struttura residenziale per anziani, con 53 posti letto, è stata messa a disposizione dell’Ausl Romagna da parte del Comitato di Distretto di Rimini nord, al fine di far fronte alla crescente necessità di cure e trattamenti per pazienti affetti da Covid 19. Si tratta della Casa Residenza Anziani (CRA) di via Ennio Quinto che, grazie alla disponibilità del Comune di Bellaria Igea Marina, e tramite procedure amministrative straordinarie, è stata suddivisa in “due nuclei": uno destinato alla cura di anziani non auto sufficienti provenienti da strutture sanitarie del territorio; l’altro, momentaneamente riservato allo svolgimento di quarantene per anziani positivi, liberando così posti letto preziosi negli ospedali. Una destinazione temporanea decisa dal Comitato di distretto di Rimini Nord per scopi solo in parte diversi da quelli per cui è stata costruita la CRA, essendo anziana e non autosufficiente la maggior parte dei pazienti affetti da Covid-19 che verranno ospitati. Si tratta di una struttura sostanzialmente già pronta, che viene consegnata all’Ausl Romagna per essere utilizzata da subito, dando così un po’ di respiro agli ospedali del territorio, messi sotto pressione dall’inasprirsi dell’emergenza sanitaria.

“Una soluzione per garantire immediatamente nuovi posti letto – spiega Gloria Lisi, Presidente del Comitato di Distretto socio sanitario di Rimini Nord - in una struttura completamente nuova, attrezzata e pronta all’uso. Una scelta presa in maniera unanime da tutti i Comuni compresi nel Distretto di Rimini Nord per rinforzare la risposta del nostro territorio ai crescenti bisogni di assistenza sanitaria e cura ospedaliera. Una scelta resa possibile dalla disponibilità eccezionale del Sindaco Filippo Giorgetti e del Comune di Bellaria Igea Marina, che ringrazio di cuore per la generosità e la sollecitudine con cui hanno messo a disposizione di tutto il territorio questa importante struttura di ricovero e cura”.

