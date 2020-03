Coronavirus, chiude al pubblico anche il centro per l'impiego: servizi solo telematici

L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna ha disposto la chiusura temporanea al pubblico di tutti i Centri per l'impiego, sospendendo anche gli appuntamenti già programmati. L'erogazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro proseguirà esclusivamente da remoto, mediante assistenza telefonica, mail e in modalità telematica.

In via straordinaria tutti i servizi potranno infatti essere erogati online o telefonicamente, con gli operatori che daranno assistenza tecnica ai cittadini e alle aziende per tutte le operazioni da effettuarsi da remoto. Si può contattare il proprio operatore di riferimento, i cui riferimenti sono stati rilasciati al momento della sottoscrizione del patto di servizio (l'elenco è sul sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini alla voce “sedi”), negli orari 9 - 12 dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi non ricordasse il nominativo del proprio operatore di riferimento può fare riferimento anche ai singoli uffici:

Centro impiego di Rimini: tel. 0541.446211 - 446209 - 446223; e-mail: impiego.rimini@regione.emilia-romagna.it

Centro impiego di Riccione: tel. 0541.446260 - 446262; e-mail: impiego.riccione@regione.emilia-romagna.it

Centro impiego di Santarcangelo (lunedì, mercoledì e venerdì): tel. 0541.626272

Centro impiego di Novafeltria: tel. 0541.920087