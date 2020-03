Ciclista da record: pedala per 5 chilometri per andare a riempire la borraccia

Con l'inasprirsi delle sanzioni per chi continua a violare le norme anticontagio, che adesso rischiano una multa fino a 3mila euro, si spera inizino a calare ulteriormente gli irresponsabili che escono di casa. Nel frattempo, però, continuano ad esserci gli sconsiderati che proseguono imperterriti ad uscire dalle loro abitazioni e che, sorpresi dai carabinieri, raccontano le scuse più assurde. Ne sanno qualcosa i militari della Compagnia di Novafeltria che, nelle ultime 24 ore, hanno denunciato ben 10 persone. Tra queste spicca un ciclista 26enne di Verucchio che, martedì sera, è stato pizzicato in sella alla sua due ruote e ha dichiarato di essere andato alla fontanella pubblica di Villa, una sgambata di 5 chilometri, per "riempire d'acqua la borraccia". Nei guai anche un'anziana coppia di Rimini, lui 80enne e lei 71enne, che avevano fatto un giro in auto fino a Verucchio per controllare le condizioni della loro abitazione estiva. Una 62enne sempre di Verucchio, invece, è stata sorpresa lungo la strada Provinciale San Marino, a oltre 1 chilometro da casa, perchè stava facendo una passeggiata. Diversi i chilometri macinati anche da una 73enne e dal figlio 43enne che, da Rimini, sono arrivati fino a Poggio Torriana per riempire le bottiglie alla Casetta dell'acqua sostenendo di non sapere che l'erogazione fosse stata sospesa in seguito all'ordinanza del Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'amore non conosce limiti per un 54enne di Santarcangelo, domiciliato a Novafeltria, che nel cuore della notte è stato sorpreso a camminare lungo la Marecchiese in località Ponte Prena di Maiolo. Nonostante il freddo e il tempo da lupi, l'uomo ha dichiarato di stare andando a piedi fino a Ponte Prena del Comune di Sestino, in provincia di Arezzo, "per far visita alla sua compagna". Un 30enne di Montecopiolo è stato controllato a Villa Verucchio, nel pomeriggio di martedì, alla guida della sua auto e ha dichiarato che “stava andando a Verucchio per fare la spesa”. Nei guai anche un 40enne e un 58enne, entrambi senegalesi residenti a Novafeltria, pizzicati a Verucchio i quali hanno sostenuto di stare andando a Rimini "per mandare dei soldi ai parenti in Senegal poiché tutte le banche di Novafeltria erano chiuse”. L'ultimo a finire nella rete è stato un 37enne di Poggio Torriana che “stava rientrando a casa dopo aver fatto benzina a Gualdicciolo nella Repubblica di San Marino”.