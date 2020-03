Ciclisti lungo il Conca, alla vista dei Forestali abbandonano le bici e scappano

Nella giornata di venerdì una pattuglia dei carabinieri Forestali, impegnata per far rispettare l'ordinanza per contrastare l'epidemia di Coronavirus, stava pattugliando l'asta del Fiume Conca nel territorio di San Giovanni in Marignano. I militari si sono imbattuti, nell'area attrezzata dell'ex Asmara, in due ciclisti che si stavano allenando. Alla vista delle divise, gli sportivi hanno abbandonato le due ruote e sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. I forestali hanno quindi provveduto a sequestrare le mountain bike. La pattuglia ha anche avvistato in lontananza un altro ciclista che però, alla vista del fuoristrada, ha iniziato a pedalare come un forsennato riuscendo a seminare i militari. A Morciano, invece, i Forestali hanno fermato un uomo residente a San Giovani in Marignano che, interrogato sul motivo della sua uscita dal comune, ha spiegato di voler far fare una passeggiata al suo cane in "un ambiente più naturale e suggestivo".

