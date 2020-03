Chilometri di coda sulla Consolare per passare il confine di Stato

E' di diversi chilometri, in entrambi i sensi, la coda che si è formata sulla Consolare di San Marino nella mattinata di martedì. Sia per entrare che per uscire dalla Repubblica del Titano gli stringenti controlli operati dalla Gendarmeria per contenere l'epidemia di Coronavirus hanno provocato forti rallentamenti al traffico all'altezza del confine di Stato. Per raggiungere Dogana dall'Italia, la colonna di auto arriva quasi fino allo svincolo per Rovereta. Tutte le auto in entrata e in uscita da San Marino vengono fermate dalla Gendarmeria e, i guidatori, controllati per verificare se lo spostamento è dettato da motivi urgenti o di lavoro.

