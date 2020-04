Chi evade per comprare sigarette e chi vuol vedere il panorama, raffica di multe

Continuano a fioccare le storielle, segno che l'epidemia non ha intaccato la fantasia dei riminesi, che i carabinieri sono costretti ad ascoltare da chi ancora non ha capito che deve stare in casa per combattere la diffusione del Coronavirus. Tra la Compagnai di Rimini e quella di Novafeltria, nelle ultime 24 ore, sono 14 le persone pizzicate a zonzo e sanzionate. Tra i 10 riminesi spicca un operaio 49enne, già agli arresti domiciliari, che si è allontanato dalla propria abitazione per andare a comperare le sigarette.

Per quanto riguarda la Valmarecchia, invece, i militari dell'Arma hanno pizzicato un 27enne di Sogliano che si aggirava in auto nella zona di Poggio Torriana. Il ragazzo, che per arrivare nel paese è transitato in via Canella, un tratto stradale di Poggio Torriana chiuso al traffico, a seguito di specifica ordinanza emessa da quel Comune, ha spiegato di voler andare a trovare un'amica. Nonostante le scuse e l'intenzione di voler far subito rientro a casa è scattata la maxi sanzione. Più poetica la scusa di due marocchini, un 32enne e un 24enne entrambi residenti a Poggio Torriana, sorpresi nei pressi del castello due Torri. I nardafricani hanno sostenuto di essersi stufati di stare tra le quattro mura della loro abitazione e di vole vedere un po' di panorama.

Ha fatto di tutto per negare l'evidenza, invece, un cicloamatore 55enne di San Leo. L'uomo, vestito di tutto punto per una sgambata sulle due ruote, è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri in via Saiano lungo il fiume Marecchia a parecchi chilometri dalla propria abitazione. Nonostante le apparenze che giocavano tutte contro di lui, davanti ai carabinieri ha sostenuto di stare facendo semplicemente una passeggiata e che, solo per caso, indossava la tenuta da ciclista. Ovviamente i militari dell'Arma non hanno creduto alla storiella e hanno fatto scattare la pesante multa.