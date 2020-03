Il cordoglio del Comune di Bellaria: bandiere a mezz'asta e un minuto di raccoglimento

Nella giornata di domani, martedì 31 marzo, la Città di Bellaria Igea Marina vivrà un momento di raccoglimento: in segno di lutto per le tante vittime registrate drammaticamente nell'intero Paese in questo periodo, e un gesto di vicinanza verso le famiglie e le comunità più colpite. Un'iniziativa lanciata inizialmente dal presidente della Provincia di Bergamo, uno dei territori più martoriati, Gianfranco Gafforelli e sostenuta dal presidente dell’Anci e Sindaco di Bari, Antonio Decaro. L'Amministrazione Comunale ne ha raccolto l'invito e alle 12.00 di domani il Sindaco Filippo Giorgetti sarà di fronte al Municipio, con indosso la fascia tricolore ed al cospetto delle bandiere esposte a mezz'asta, per osservare un minuto si silenzio. "Un momento di raccoglimento a cui davvero vorrei che ognuno, ogni famiglia, partecipasse con un pensiero dalla propria abitazione: per abbracciarci idealmente, per onorare il sacrificio di operatori sanitari e volontari, e stringerci attorno a quel senso di comunità che, in modo così forte, la nostra città sta riaffermando in questo periodo. Ma soprattutto", aggiunge, "per ricordare i nostri defunti e non fare sentire soli coloro che hanno perso i propri cari in questo periodo, non solo a causa del covid-19, senza potergli consegnare un rito funebre di saluto comunitario. Siamo consapevoli dell'ulteriore sacrificio emotivo richiesto, oggi, a chi già vive il dolore di una perdita."

