"Se curva epidemiologica non si abbassa, entro le prossime 2 settimane servono ospedali da campo"

Momenti difficili per il servizio sanitario riminese che, alle prese con l'emergenza Coronavirus, sta andando in affanno per per quanto riguarda i posti letto in Terapia Intensiva. Sulla base dei dati relativi a mercoledì, su 51 posti totali disponibili nei nosocomi di Rimini e Riccione, 43 sono occupati di cui 34 per Covid-19 lasciando così uno spazio molto risicato in caso di peggioramento delle condizioni di salute dei nuovi contagiati. "Se nelle prossime due settimane la curva epidemica dovesse rimanere quella attuale - fanno sapere dall'Ausl - serve trovare nuovi spazi". La Prefettura di Rimini ha precisato che ci si sta muovendo per realizzare almeno due ospedali da campo: uno gestito dall'esercito, allestito nei pressi dell'Infermi, con un modulo da 40 posti di Terapia Intensiva e uno analogo con lo stesso numero di posti in una struttura da individuare. Allo stesso tempo, altre strutture sono state individuate per ospitare pazienti con sintomi meno gravi.

