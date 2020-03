"Vado a innaffiare il giardino", tante le scuse ascoltate dai carabinieri di Novafeltria

"Vado a innaffiare il giardino della casa estiva", "Sto andando a San Marino a comprare le sigarette", "Ho un amico da andare a trovare". Tante sono le scuse ascoltate dai carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, nelle ultime ore, hanno aumentato i controlli stradali per far valere l'ordinanza anticontagio che impone a tutti di stare in casa e di muoversi solo per necessari e impellenti motivi. La prima tornata ha visto i militari dell'Arma identificare 56 persone, ispezionare 35 esercizi commerciali e denunciare a piede libero 3 individui per inosservanza del provvedimento delle autorità. In particolare, a finire nei guai è stato un 67enne di Santarcangelo fermato a bordo della propria auto sulla Marecchiese a Pietracuta. L'uomo, alla richiesta di fornire un valido motivo per il suo viaggio, ha candidamente spiegato che stava andando a San Marino per comprare le sigarette. Sempre sulla Marecchiese è stato pizzicato un 54enne di Novafeltria che, a sua volta, ha sostenuto di dover andare a Pennabilli per innaffiare il giardino della casa estiva. Il terzo ad essere deferito all'autorità giudiziaria è stato un senegalese 30enne, residente a Savignano, fermato a piedi in piazza Kennedy a Novafeltria che ha sostenuto di andare a trovare un amico residente nel paese ma senza poter fornire un nome e un indirizzo.

La Compagnia carabinieri di Novafeltria ricorda quali sono le motivazioni per potersi spostare ossia : comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In caso di dubbio prima di muoversi contattate il numero di emergenza “112”. I carabinieri di Novafeltria, inoltre, vogliono continuare a mantenere una linea ben precisa, ovvero quella di garantire, anche in questo momento di grave disagio, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle regole. Si invita per tale motivo la cittadinanza a segnalare all’Arma di Novafeltria persone o veicoli sospetti notati sulle strade o più in generale qualsiasi situazione anomala venga notata.