Coronavirus, don Alessio Alasia ricoverato in gravi condizioni: il vescovo prega don Oreste

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Infermi Rimini don Alessio Alasia, parroco di San Martino di Riccione. Il vescovo già da venerdì ha chiesto a tutta la comunità diocesana di affidare don Alessio all’intercessione di don Oreste Benzi. A pregare non solo i parrocchiani di San Martino, ma anche della chiesa Stella Maris, dove don Alessio è stato parroco fino qualche anno fa, e gli studenti del Liceo Volta Fellini, dove il religioso insegna da tempo. Anche Stefano Vitali, miracolao da don Oreste, sta pregando per lui e lo ha ricordato anche sulla sua pagina facebook.

A versare in gravi condizioni di salute è anche il diacono Maurizio Bertaccini di Montetaturo. Ad annunciarlo monsignro Lambiasi: "Affidiamo anche lui e tutte le sorelle e i fratelli malati della nostra diocesi a Maria, Madre di misericordia, e chiediamo al Signore, con le parole accorate del Papa, di “fermare questa terribile pandemia".

La pregehiera

O Trinità Santissima, Padre Figlio Spirito Santo,

Ti adoriamo, Ti lodiamo e Ti ringraziamo per aver donato

alla Chiesa il sacerdote, don Oreste Benzi.

In lui hai fatto risplendere la forte, fedele,

premurosa tenerezza della Tua paternità, la gloria della

Croce di Cristo e lo splendore dello Spirito d'amore.

Tigli confidando nella Tua infinita provvidente misericordia

e nella materna intercessione di Maria, à stato per tanti

Tuoi figlie figlie immagine viva di Gesù Buon Pastore;

ha insegnato con l'esempio a vivere secondo il

comandamento nuovo della carità e ha indicato la santità

come misura della vita cristiana e strada per giungere alla

beata ed eterna comunione con Te.

Concedici per sua intercessione, secondo la Tua volontà,

la grazia che imploriamo..........., nella speranza che nella Tua

santa Chiesa egli sia esempio di santità e nella Comunione

dei Tuoi Santi per l'edificazione del Tuo Regno.

La lettera del Vescovo ai fedeli

Miei carissimi tutti,

permettetemi di chiedervi un po’ di ascolto. Anzitutto vi voglio ringraziare per l’adesione alla

“campagna di preghiera”, che di slancio ho pensato di proporre a me e a tutti voi per implorare dal

Signore Gesù la grazia della guarigione di don Alessio Alasia, affidandolo alla intercessione del Servo di

Dio, don Oreste Benzi.

Ora però vorrei condividere questi pochi pensieri rimuginati “a caldo” per dire, di getto, cosa

significa per me fare questa preghiera.

Per essere il più chiaro possibile, comincio con il dire cosa non significa. È vero: noi crediamo che

Dio è onnipotente. Ma di quale onnipotenza si tratta? Ecco, io mi debbo ricordare che prima di

quell’attributo, onnipotente, noi professiamo di credere in “Dio Padre”. Ora io non posso pensare che

nel momento in cui migliaia e migliaia dei suoi figli nel mondo stanno piangendo, gridando, chiamando,

reclamando per questa terribile pandemia, Dio se ne stia lassù, ad occhi asciutti, lui solo senza tremare,

fremere, piangere. Ma, allora che razza di Padre è?

A questo proposito mi viene da ricordare che quando, da piccolo, mia madre mi portava dal

dentista, e io piangevo e mi divincolavo per difendermi dal dottore, guardavo di soppiatto la mamma e la

vedevo singhiozzare di nascosto, mentre si torceva le mani e cercava di starmi vicino e farmi coraggio.

Poi però, crescendo, mi ci è voluto molto tempo per passare dal Dio dei “miracoli facili”, al Dio

che “singhiozza con te”. E così ho imparato a legare – con nodo inscindibile - alla parola onnipotente la

parola “amore”: “Dio, onnipotente… nell’amore”. Si è trattato di un percorso lungo e progressivo. È

stato un po’ come passare dalla ribellione davanti a Dio – un grido che la Bibbia rispetta – alla compassione per Dio, per il Dio che, da onnipotente, si è legato le mani e si è fatto onni-impotente per amore. Per non schiacciarmi, per non reprimere la mia libertà.

A questo Dio io non sarei mai arrivato da solo. Ma è Gesù in croce che mi ha rivelato l’immagine

autentica di Dio, il volto originale del Padre-Abbà. Il Crocifisso non scende dalla croce, non invoca una

legione di angeli per incenerire i suoi crocifissori. Lui è l’unico veramente innocente nella storia

dell’umanità, e resta innocente fino alla fine. Solo così può salvare tutti i responsabili della sua

crocifissione. Davvero tutti: mandanti, esecutori e complici di quell’orrendo delitto. Proprio tutti, anche

noi.

Certo, Dio è Amore. Ma non l’Amore che può fare quello che vuole degli uomini. Al contrario gli

uomini possono fare quello che vogliono dell’Amore: possono accoglierlo e viverne. Oppure negarlo e

rifiutarlo. Questa è l’impotenza del Dio onnipotente: è la ‘debolezza’ di amare troppo gli uomini, tanto da

consegnarsi a loro senza riserve. Il Dio impotente-per-amore non è il Dio che scodella miracoli a tutto

spiano. Ma questo non significa che non li fa più. Significa che Dio è Dio anche quando non li fa.

Allora noi preghiamo Dio Padre con Gesù per don Alessio e in questa preghiera ci facciamo dare

una mano da don Oreste. Ma il nostro ‘Don’ ci ricorda che il miracolo più grande e più bello che Dio

possa sempre compiere è il miracolo della nostra fede. Un miracolo, però, che Dio compie solo se noi

collaboriamo con la sua grazia.

Preghiamo dunque, ma senza fare ricatti. Non diciamo al Padre nostro: “Noi ti crediamo se tu fai

il miracolo”. Diciamo piuttosto, con umiltà e fiducia: “Noi ti crediamo a prescindere… Ci fidiamo e ci

affidiamo a Te, perché tutto è grazia. Ma tu aiuta la nostra incredulità”.

E a te, caro don Oreste, diciamo quello che stiamo dicendo anche a nostra Madre Maria: “Tin

bòta, Don!”. E tu dì a don Alessio: “Tin bòta anche te, fratellino”.

Vi saluto tutti, vi porto nel cuore, vi benedico con grande affetto