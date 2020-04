Coronavirus, donazioni per l'ospedale Ceccarini e la Caritas

Nuovo gesto di solidarietà per fare fronte all'emergenza coronavirus. Venerdì 10 aprile il Comitato cittadino di Villaggio Argentina di Misano Adriatico, come spiega Luigi Guagneli, portavoce, ha effettuato un bonifico all'Azienda USL di Romagna di euro 3.995 (compreso della somma stanziata dal Comitato più le donazioni dei singoli cittadini e aziende) a favore del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Riccione per l'acquisto di attrezzature e dispositivi per fare fronte all'emergenza sanitaria.

"Ringraziamo tutti i cittadini che hanno partecipato alla nostra iniziativa dimostrando sensibilità per chi in questo momento si sta impegnando per la salute di tutti quanti rischiando la propria - afferma Guagneli - Il conto corrente per le donazioni rimane comunque attivo per chiunque voglia ancora contribuire. Inoltre già da qualche anno acquistiamo prodotti alimentari di prima necessità che doniamo alla Caritas, questa mattina abbiamo fatto la seconda consegna del 2020. Oltre ai prodotti da noi acquistati (farina, latte, mozzarelle) abbiamo consegnato anche prodotti che ci sono stati consegnati da alcuni cittadini".

Per contribuire con beni di prima necessità o per donazioni economiche può contattare il numero 3465932157.

