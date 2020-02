Coronavirus, Donini: "Su chiusura scuole attendiamo indicazioni dal Governo"

"Sulla proroga della chiusura delle scuole, attendiamo indicazioni dal Governo. In queste ore c'è un importante incontro con esperti scientifici nella sede della Protezione Civile. Noi ci atterremo alle loro indicazioni che dovrebbero essere divulgate nella giornata di sabato". Questo quello che ha deciso la Regione Emilia-Romagna per affrontare l'epidemia di Coronavirus. Ad annunciarlo, nel corso della conferenza stampa di venerdì sera, è stato l'assessore alla Sanità Raffaele Donini. "La situazione di contenimento è assicurata, dal momento che ad oggi non ci sono le condizioni per formulare l'ipotesi che ci siano focolai autoctoni in Emilia Romagna - ha aggiunto l'assessore. - Questo grazie, anche, alle disposizioni adottate".