Due ospiti positivi al Valloni, la casa di riposo: "Situazione seguita e monitorata"

Dopo le notizie su un focolaio di Coronavirus all'interno della casa di riposo "Valloni" di Rimini la Cooperativa Elleuno e ASP Valloni Marecchia precisano che "i contagi riguardano due ospiti e un operatore che frequentavano il Centro Diurno: messi in quarantena gli operatori che hanno avuto contatti con loro". In una nota stampa la gestione della struttura rassicura i parenti degli anziani spiegando che "la situazione viene seguita e monitorata accuratamente nel suo evolversi. Al momento, si sono riscontrati due casi positivi in ospiti che frequentavano il Centro Diurno e un caso positivo tra gli operatori e conseguentemente, come da protocolli, sono stati messi in quarantena gli operatori che avevano avuto contatti stretti con tali ospiti e su questi sono in corso i tamponi. Dati i contatti tra operatori e ospiti della Casa Residenza e del Centro Diurno, è stata effettuata l'indagine epidemiologica attraverso contatto telefonico con tutti i familiari e sono in corso tamponi su operatori e ospiti. In particolare gli ospiti della residenza con sintomatologie sono stati posti in isolamento funzionale come da linee guida. I familiari degli ospiti interessati, vengono tenuti costantemente aggiornati sull’evoluzione delle condizioni cliniche. Qualora la situazione dovesse evolvere, saranno prese ulteriori adeguate misure precauzionali".

