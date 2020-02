Coronavirus: eventi e manifestazioni sospese fino al 1 marzo

Fino al primo marzo in tutta la provincia di Rimini saranno sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni. La decisione è stata presa in seguito all’ordinanza del presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del ministro Roberto Speranza per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Nello specifico l’ordinanza Coronavirus, gli eventi e le manifestazioni sospese nel Ravennate

„all''articolo 1, comma 2, lettera b decreta che, oltre la chiusura di servizi educativi dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di tutte le attività scolastiche e di formazione superiore, avverrà anche la “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico”.

Inoltre l'ordinanza prevede anche la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi.



Di seguito gli eventi e le manifestazioni annullate in provincia di Rimini fino al 1 marzo:

Annullata la festa di Carnevale "Sessanta e oltre in festa" prevista per martedì 25 febbraio a Bellaria Igea Marina

Annullati gli spettacoli "Accabadora" e "Le parole note" e tutti gli appuntamenti previsti allo Spazio Tondelli di Riccione

Annullato lo spettacolo di Roberto Mercadini previsto per domenica 1 marzo al Teatro Rosaspina di Montescudo. Sarà riprogrammato in data da destinarsi.

Annullati gli spettacoli "When the Rain Stops Falling" in programma dal 25 al 27 febbraio ed "Effetti indesiderati" del 29 febbraio al teatro Galli di Rimini.

Annullati gli eventi in programma al Cinema Teatro Tiberio di Rimini tra cui il balletto Royal Ballet - The Celist, le proiezioni Lourdes, Jojo Rabbit, Tappo. Cucciolo in un mare di guai.

Al Salone Snaporaz di Cattolica sono annullati il film "Gli anni più belli" in programma il 24 febbraio e "Parassite" dal 26 al 28 febbraio.

I mercatini a Montescudo sono stati annullati.

La Fortezza e i musei di San Leo rimarranno chiusi fino a data da definirsi.

Fino al 1 marzo rimarranno chiusi i Musei Comunali di Rimini.