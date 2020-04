Coronavirus, fase 2: i codici Ateco delle imprese che ripartiranno dal 4 maggio

E' stato pubblicato l’elenco delle attività cui sarà concesso ripartire dal 4 maggio secondo il decreto annunciato dal premier del Consiglio Giuseppe Conte. Le attività sono indicate dal codice Ateco. E' stato stabilito un protocollo finalizzato ad incrementare negli ambienti di lavoro non sanitari l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di covid-2019. I dipendenti saranno informati attraverso deplants informativi.

In particolare le informazioni riguardano l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) e altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingreosso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, eccetera) in cui i provvedimenti dell'autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere la proprio domicilio; l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti nel piano dell'igiene); l'impegno a informare tempestivamente e responsabilimente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguanta distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per contribire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. Per quanto riguarda gli ingressi, il personale dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Chi verrà trovato con una temperatura superiore ai 37.5°C sarà momentaneamente isolato e fornito di mascherine. Non dovrà recarsi al pronto soccorso o nelle infermierie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue condizioni. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da covid-19 dovrà essere proceduto da una preventiva comunicazone avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avventura negativazzione del tampone.

Per quanto riguarda le modalità d'accesso dei fornitori esterni, se possibile gli autisti di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezz e non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le operazioni di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori e trasportatori esterni occorrerà installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire un'adeguata pulizia giornaliera. L'azienda dovrà provvedere alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali. L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Oms.

Coronavirus, fase 2: ecco i codici Ateco delle attività che ripartiranno dal 4 maggio

„ I codici ateco

01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

03 pesca e acquacoltura

05 estrazione di carbone (esclusa torba)

06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

07 estrazione di minerali metalliferi

08 estrazione di altri minerali da cave e miniere

09 attivita' dei servizi di supporto all'estrazione

10 industrie alimentari

11 industria delle bevande

12 industria del tabacco

13 industrie tessili

14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15 fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 stampa e riproduzione di supporti registrati

19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 fabbricazione di prodotti chimici

21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

24 metallurgia

25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31 fabbricazione di mobili

32 altre industrie manifatturiere

33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 gestione delle reti fognarie

38 attivita' di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

41 costruzione di edifici

42 ingegneria civile

43 lavori di costruzione specializzati

45 commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

46 commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 trasporto aereo

52 magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti

53 servizi postali e attivita' di corriere

551 alberghi e strutture simili

58 attivita' editoriali

59 attivita' di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore

60 attivita' di programmazione e trasmissione

61 telecomunicazioni

62 produzione di software, consulenza informatica e attivita' connesse

63 attivita' dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

64 attivita' di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

65 assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

66 attivita' ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivita' assicurative

68 attivita' immobiliari

69 attivita' legali e contabilita'

70 attivita' di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 attivita' degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 ricerca scientifica e sviluppo

73 pubblicita' e ricerche di mercato

74 altre attivita' professionali, scientifiche e tecniche

75 servizi veterinari

78 attivita' di ricerca, selezione, fornitura di personale

80 servizi di vigilanza e investigazione

81.2 attivita' di pulizia e disinfestazione

81.3 cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

82 attivita' di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (nota: le attivita' della p.a. qui previste non comportano l'iscrizione al registro delle imprese)

85 istruzione

86 assistenza sanitaria

87 servizi di assistenza sociale residenziale

88 assistenza sociale non residenziale

94 attivita' di organizzazioni associative (nota: l'iscrizione nel registro delle imprese di queste organizzazioni presuppone lo svolgimento di attivita' economiche che sono gia' previste nelle altre divisioni)

95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

97 attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (nota: attivita' non presente nel registro imprese)

99 organizzazioni ed organismi extraterritoriali (nota: attivita' non presente nel registro imprese).

“