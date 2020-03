Coronavirus, Federconsumatori: "Vanno sospese le multe per i parcheggi sulle strisce blu"

Federconsumatori, a seguito di questi giorni di emergenza coronavirus, chiede al Ministero dell'Istruzione, ad Anci e agli enti locali l'adozione di provvedimenti urgenti, come la sospensione della rette scolastiche e delle sanzioni dei parcheggi.

"Stiamo ricevendo molte segnalazioni di cittadini che chiedono a gran voce provvedimenti straordinari relativi alle rette scolastiche, universitarie, nonché alle rette delle mense site all’interno degli istituti e quelle relative agli asili nido privati - spiega il presidente Graziano Urbinati - Infatti, a seguito della chiusura degli istituti di ogni ordine e grado molte famiglie si trovano a dover pagare ugualmente per un servizio di cui non stanno usufruendo. Inoltre, alla luce delle drastiche misure adottate dal Governo con il Decreto dell'11 marzo, che hanno giustamente invitato i cittadini a rimanere presso le proprie abitazioni, per limitare al massimo la diffusione ed il contagio del virus, appare evidente la necessità di disporre la sospensione delle sanzioni per la sosta degli autoveicoli nelle strisce blu: sarebbe ingiusto ricevere una multa per aver rispettato le disposizioni rimanendo a casa. Lo stesso dovrebbe valere per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale, pagati da utenti che non ne stanno usufruendo.

Federconsumatori ritiene doveroso un atto di responsabilità da parte delle istituzioni per venire incontro alle esigenze dei cittadini, senza aggiungere problemi e preoccupazioni ad una situazione già di per sé estremamente difficile".

Federconsumatori Rimini ha sospeso l’attività di ricevimento allo sportello fino a fine marzo. Chi avesse bisogno di consulenza ed assistenza può scrivere su segreteria@federconsumatoririmini.it oppure conttare il numero 380.3876127 dal lunedì al venerdì dale 9 alle 12.