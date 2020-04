Fermato tre volte in un giorno: "Voglio godermi la vita, tanto le multe non le pago"

La bella giornata della domenica delle palme è stata un incentivo per la gente che, nonostante le severe prescrizioni adottate per contenere l'epidemia di Coronavirus, ha cercato di uscire dalla propria abitazione per fare un giretto. Proprio per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Riccione sono usciti in forze sulle strade del loro territorio di competenza facendo fioccare le pesanti sanzioni per quanti, incuranti del momento particolarmente delicato, non hanno saputo o voluto rinunciare al giretto. Tra le numerose multe elevate dai militari dell'Arma spicca il caso di un uomo che, nell'arco della stessa giornata, è stato fermato per ben 3 volte dalle pattuglie. Nonostante le sanzioni, l'uomo ha dichiarato di volersi godere la vita anche in questo periodo e che comunque non pagherà i verbali. In tutto, nella giornata di domenica, sono state 15 le persone sanzionate dai carabinieri della Perla Verde per aver violato le prescrizioni anticontagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.