Festicciola a casa di un amico, 5 ragazzi denunciati per aver violato le norme anticontagio

Sono stati ben 5 i ragazzi che, nella giornata di giovedì, si sono ritrovati con una denuncia per inosservanza del provvedimento delle autorità che impone il divieto di lasciare le proprie abitazioni se non in caso di impegni urgenti e indifferibili. I componenti del gruppetto, incuranti dell'emeregenza sanitaria in corso, si sono ritrovati a Riccione lasciando il territorio dei rispettivi comuni di residenza per riunirsi a casa di un amico. La trasferta è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri della Perla Verde che, ascoltata la scusa, hanno fatto scattare la denuncia a piede libero.

Sostieni RiminiToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di RiminiToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!