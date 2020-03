Coronavirus, gara di solidarietà tra le aziende: "Tante attività stanno producendo mascherine"

L'Amministrazione Comunale di Cattolica ha ricevuto nei giorni scorsi le prime mascherine realizzate e donate dall'imprenditore Andrea Acquaviva. Un grande aiuto che arriva da un concittadino titolare della Emmea, un'impresa che produce borse e accessori, e per l'occasione "riconvertita" alla realizzazione d mascherine. Ad abbracciare l'iniziativa, spiega Acquaviva, pure Valentina Giorgi, anch'essa produttrice di borse, che si è fatta carico del confezionamento di ulteriori pezzi.

A questi si sono aggiunti ulteriori lotti di cui si sono fatti carico la TMV di Damiani e Fraternali, l'ECU discount di Cattolica, La Boutique di Stefano Zangheri e Domingo Salotti. "In particolare, quest’ultimi - spiega Acquaviva - oltre a farsi carico di un lotto di mascherine, stanno dando una mano con la produzione. In questo modo riusciamo a confezionarne giornalmente un maggior numero diminuendo i tempi di consegna". Un totale di oltre 8 mila mascherine, quindi, che verranno suddivise tra Comune di Cattolica, Croce Rossa, Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia Costiera, Coi Protezione civile Valconca, la residenza per anziani Galli, le suore Maestre Pie, l'Auser, la Protezione Civile di Gradara e l'ospedale Infermi di Rimini. Le mascherine sono fatte con due strati di Tnt ed uno di materiale filtrante. Non hanno il "bollino" della certificazione, ma sono sicuramente una prima "barriera" utile a contenere la diffusione del virus.

L'Amministrazione ringrazia di vero cuore per questo gesto, per questo regalo alla collettività, e per il senso di servizio dimostrato in un momento di estrema emergenza. "Tantissima soddisfazione - aggiunge il Sindaco Mariano Gennari - per l'ulteriore conferma che è possibile contare sullo spirito di solidarietà ed intraprendenza di questa comunità, capace di stringersi ed unirsi nelle difficoltà prendendosi cura dei bisogni l'un l'altro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ho preso questa decisione - ha spiegato in questi giorni Acquaviva - perché c'è un'assoluta necessità come mi hanno confermato gli Enti pubblici, la Croce Rossa, la Protezione Civile e l’ospedale di Rimini". Va specificato che si tratta di un prodotto al momento non "certificato" ma sicuramente utile. "Le nostre mascherine - dice Acquaviva - le ho fatte testare dai medici e mi han detto che sono migliori di quelle che hanno loro in dotazione. Sto cercando anche il modo di farle certificare in maniera tale da poter dare un prodotto che sia ufficiale". Un aiuto che servirà a chi è in prima linea contro l’emergenza. "Questo è lo spirito - conclude l'imprenditore cattolichino - che ci ha spinto a partire con la produzione delle mascherine. Penso che in una situazione del genere o tutti ci diamo una mano o non se ne esce".