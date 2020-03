Le "Giacche verdi" della Valconca impegnate per aiutare la cittadinanza, E' da oltre un mese che i volontari delle Guardie Ecozoofile, coordinati dal vice presidente Roberto Bonifazi, sono al lavoro per dare il loro supporto, in questi momenti di emergenza, alla popolazione rimasta bloccata in casa per l'epidemia di Coronavirus. Tra i diversi servizi messi a disposizione dei cittadini di Cattolica, San Giovanni, Morciano, Saludecio e Mondaino la consegna a domicilio della spesa e dei medicinali. Non mancano, inoltre, i controlli nei parchi per far rispettare l'ordinanza anticontagio.

