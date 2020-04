Coronavirus: Gierre Trading dona un dispenser con gel igienizzante antibatterico ai Carabinieri

Da quando l’emergenza coronavirus ha travolto l’Italia, e non solo, mascherine e gel disinfettante per le mani sono diventati beni rari. Per questa ragione molte aziende hanno scelto di riconvertire in corsa le loro produzioni per dare una mano. Ed altre aziende, invece, hanno scelto come aiuto le donazioni come la Ditta Gierra trading di Santarcangelo, specializzata nel settore della ristorazione e degli ospedali, che ha donato un dispenser con gel igienizzante antibatterico per il l’igiene delle mani alla stazione dei Carabinieri del comune clementino, anche loro in prima linea nella lotta all’emergenza Covid-19. Un gesto ben gradito dal comandante luogotenente Giuseppe Pizzarelli che ha ringraziato Riccardo Guerra, rappresentate legale dell’azienda, a nome di tutta l’arma clementina.

