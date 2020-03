Bollo auto in scadenza a marzo e aprile: il pagamento slitta in estate

Posticipato in estate il pagamento del bollo auto in scadenza nei mesi di marzo e aprile. La Giunta Regionale ha deciso, nella seduta di lunedì, che la tassa auto possa essere pagata entro il prossimo 30 giugno, senza alcun aggravio di costi per ritardato pagamento.

“La Regione Emilia-Romagna ha la possibilità di agire direttamente su questa tassa– ha commentato l’assessore al Bilancio Paolo Calvano - e dunque abbiamo deciso di procrastinarne il pagamento per risparmiare ai contribuenti un ulteriore motivo di difficoltà, soprattutto in considerazione delle ripercussioni che stanno già subendo non solo sotto l’aspetto sanitario ma anche dal punto di vista economico e sociale”.

“Sono giorni e settimane difficili. Questa misura agevola cittadini e imprese coinvolti nell’emergenza Covid-19, in analogia con le norme nazionali che hanno prorogato i pagamenti delle imposte statali al 31 maggio”, ha concluso Calvano.