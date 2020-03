Gnassi: "Il nostro forno crematorio in difficoltà, allestite camere per accogliere salme"

Intervistato su La7 alla trasmissione "L'aria che tira" nella mattinata di mercoledì, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha fatto il punto della situazione sull'epidemia di Coronavirus in città. "Quando ho visto le bare di Bergamo - ha commentato il primo cittadino - pensi a quei camion e provi tutto quello che hanno provato gli italiani. Ho sentito il mio amico sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in una situazione che è quella che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Accogliere quelle salme è un gesto minimo ma, oggi, anche il nostro forno crematorio purtroppo sta esaurendo la disponibilità e stiamo allestendo delle camere refrigerate per accogliere i feretri. E' una situazione straordinaria che non ci saremmo mai aspettati di vivere. Siamo in una situazione inedita, nelle difficoltà che ci sono c'è anche un sistema sanitario di cui dobbiamo essere fieri. Rimini è molto cambiata per l'epidemia: l'altra sera, mentre con le forze dell'ordine pianificavamo le misure per il contenimento dell'epidemia, mi è arrivato il video bellissimo di un drone che sorvola una città deserta. L'esatto opposto di quello che tutti hanno nella mente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.