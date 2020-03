Coronavirus, i dottor Clown donano cinquemila euro all'Infermi

L'associazione Dottor Clown di Rimini, come tutte le altre associazioni di volontariato, in questo periodo non può fare servizio in ospedale, ma il loro impegno non si arresta. "Abbiamo deciso di sostenere, da casa, il personale sanitario dei reparti che sappiamo essere maggiormente in difficoltà in questo momento; abbiamo quindi predisposto una donazione sia al reparto Pneumologia, affidandoci alla raccolta fondi indetta nei giorni passati dall'associazione AIL Rimini, sia al reparto Malattie infettive. Abbiamo contribuito con una donazione totale di 5.000 euro che verranno utilizzati per l'acquisto di alcune apparecchiature indispensabili all’Ospedale in questo momento. Un semplice gesto che Dottor Clown Rimini, grazie ai suoi sostenitori, vuole fare per dimostrare a suo modo la propria vicinanza e gratitudine anche per l'accoglienza che le viene confermata da anni nei reparti di pediatria, oncoematologia pediatrica, chirurgia pediatrica, day hospital pediatrico, terapia intensiva neonatale e pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale “Infermi” di Rimini".

