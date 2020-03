Coronavirus, i sindaci delle città balneari scrivono a Conte: "Aiutateci a salvare il turismo e la stagione"

I sindaci G20s, ovvero gli amministratori delle prime venti spiagge d'Italia, si sono riuniti nei giorni scorsi in videoconferenza con un unico obiettivo: formare un fronte compatto a difesa del turismo balneare e di tutto il suo indotto. Il sodalizio dei Primi Cittadini, nato da due anni, si dimostra attento ed attivo anche in questa fase di emergenza chiedendo l'intervento del Governo. I primi cittadini hanno sottoscritto una lettera inviata al premier Conte, per chiedere appunto un supporto concreto alle città e di riflesso a tutte le attività turistiche. "Si tratta di un primo documento - spiega il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari - per cogliere le primarie necessità delle località balneari. Cattolica ha avuto un propositivo e determinante nella stesura di questa lettera e il lavoro del gruppo del G20S non si ferma. Stiamo lavorando, infatti, ad un ulteriore documento più complesso ed articolato dove potremo integrare ulteriori proposte. Intanto abbiamo inviato questo primo testo anche al Senatore Gianni Pietro Girotto, Presidente della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che lo prenderà in considerazione per inserirlo in un articolato da proporre al Governo".

I punti cruciali della lettera

Le venti città che fanno parte del G20 delle spiagge registrano oltre 60 milioni di presenze che equivalgono a migliaia di posti di lavoro e un indotto non indifferente. "Le realtà economiche ed i lavoratori - conclude Gennari - avranno bisogno di un sostegno reale. In tal senso il messaggio lanciato è chiaro: difendiamo il lavoro. Nella situazione odierna che stiamo attraversando il comparto turismo, in principal modo quello balneare che si trova alla vigilia di una stagione senza certezze, ha bisogno di essere ascoltato ed è per questo che noi Sindaci siamo al lavoro per farci portavoce delle istanze di questo settore".