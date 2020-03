Ignorano i divieti e si ritrovano al parco, denunciato gruppo di giovani

La voglia di uscire, nonostante i divieti per evitare la propagazione del Coronavirus, è costata cara a un gruppo di ragazzi denunciati dai carabinieri per inosservanza del provvedimento. Nella seraa di martedì, infatti, quattro giovani sono stati pizzicati dai militari dell'Arma in un parco del paese. Accertato che si erano allontanati dalle loro abitazioni non per urgenti e indifferibili motivi lavorativi o sanitari, tutto il gruppo è stato identidicato e denunciato. I carabinieri, allo stesso tempo, ricordano che tutte le persone controllate sulla pubblica via dovranno esibire documentazione comprovante l’esigenza di spostamento e, in caso di assenza di detta documentazione, dovranno sottoscrivere autocertificazione veritiera delle ragioni del proprio spostamento.