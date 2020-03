Coronavirus, il "Ceccarini" di Riccione diventa Covid Hospital

L’ospedale Ceccarini di Riccione è stato individuato dalla Regione tra le strutture da destinate a diventare Covid hospital e ad affiancare così l'hub dell'ospedale di Rimini. Una notizia annunciata dal commissiorio regionale Venturi. Sull'emergenza Covid e sul piano sanitario che la regione sta mettendo a punto è intervenuto anche il sindaco Andrea Gnassi che, ha evidenziato, come sulla base del picco dei giorni scorsi di Piacenza, si sia stabilita una dotazione di 100 posti per contagiati da coronavirus e dieci per terapia intensiva.

Al momento il Comune sta stringendo una rete di accordi con ospedali privati perché possano ospitare pazienti no covid e ci potrà essere collaborazione tra le varie Ausl emiliano-romagnole, come ha precisato il primo cittadino.