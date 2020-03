Coronavirus, il Comune stanzia 300mila euro per sospendere le rette dei nidi

Vale oltre 300mmila euro l'impegno del Comune di Rimini per l'abbattimento delle rette dei servizi comunali educativi per l'infanzia durante il periodo di emergenza coronavirus. E intanto arriva la conferma del bonus per la riduzione rette di nidi e scuole di infanzia e mense scolastiche anche per l'anno scolastico 2020/-2021. Si tratta di agevolazioni che andranno ad incidere positivamente per piu' di 3.400 famiglie, che vedranno ridursi "sensibilmente" l'impegno economico. Nel 2020 l'investimento complessivo e' stato di circa un milione di euro, grazie all'ottenimento di due importanti finanziamenti: "Al nido con la Regione", dalla Regione Emilia-Romagna, e "Mense biologiche", dal ministero delle Politiche agricole. Due diverse interventi accomunati, spiega l'assessore alla Scuola, Mattia Morolli, dal diritto allo studio. Da una parte una misura gia' prevista, che ricalca quella gia' sperimentata nel 2020, i bonus per l'abbattimento dei costi di rette e mense, e che prevede un programma triennale; dall'altra una emergenziale, a cui "non ci siamo voluti sottrarre, vista la sospensione precauzionale dei servizi educativi. In entrambi i casi andiamo a sostenere nel concreto- conclude- un numero elevato di famiglie riminesi".

(fonte Agenzia Dire)