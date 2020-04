Coronavirus, il decalogo dei pediatri per organizzare la giornata dei bambini

Con l'avvento di aprile e le nuove indicazioni fornite ieri dal ministero dell'Interno per la popolazione dei più 'piccoli', per famiglie, genitori ed esperti, sbarca online il decalogo con i consigli della Società italiana di Pediatra (Sip), fornito alla Dire dal presidente Alberto Villani. Va ricordato che, in merito alla 'passeggiata all'aperto con i bambini', nelle regioni dove la situazioni dei contagi è più grave, come in Emilia Romagna, vige la restrizione più ferrea e infatti in Provincia di Rimini i sindaci e il presidente Riziero Santi hanno ribadito il no alle uscite.

Il decalogo

1 - In primis occorre organizzare la giornata secondo uno schema preciso - dal risveglio fino all'ora di andare a dormire - tutto nel rispetto di quelli che erano gli orari pre-coronavirus.

2 - Bisogna poi "evitare di tenere sempre accesa la televisione o la radio, selezionando, invece, ogni giorno cosa vedere. È molto importante- spiegano i pediatri- evitare che si guardino sempre argomenti che trattino del coronavirus"

3 - Se si dispone di spazi all'aperto, come terrazzi, giardini e cortili, si può "programmare un'ora di attività libera, ma sempre nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, che - ricordano gli esperti- non è necessario tra i conviventi non a rischio".

4 - E ancora, lo spunto è quello di "coinvolgere i bambini nelle attività domestiche, come ad esempio il riordinare. Il tutto sempre in rapporto all'età del piccolo".

5 - "Coltivare o iniziare un hobby che sia una collezione, l'ascolto di musica o progetti inerenti l'arte". Così da coinvolgere il bambino in attività differenti.

6 - Insegnare loro a cucinare, in rapporto all'età, e a mangiare (cosa, quanto e come)", scrivono i pediatri.

7 - "Nel rispetto del distanziamento sociale, poi, se possibile (solo nelle Regioni dove non vige la restrizione come in Emilia Romagna), farsi accompagnare a fare la spesa insegnando ai bambini come si fa".

8 - "Coltivare l'igiene personale in autonomia" è un altro dei punti importanti sottolineati dalla Sip. "Dal lavaggio delle mani a quello dei denti, passando per doccia o bagno". Inoltre, occorre insegnare ai più piccoli anche "l'igiene degli ambienti, cambiare aria almeno due volte al giorno" in casa.

9 - Anche lo sport in casa assume una sua rilevanza. "Insegnare a svolgere attività motoria in casa almeno un'ora al giorno" è importante e, "se possibile - consigliano gli esperti - farlo a finestra aperta". 10. L'ultimo spunto della Sip è quello di 'Raccontarsi'. "Ogni componente familiare, infatti, può provare a raccontare qualcosa a turno".

A conclusione del decalogo da seguire per avere sempre più spunti su come è più indicato comportarsi con i bambini in queste settimane difficili, la Società italiana di Pediatria fornisce, inoltre, un possibile schema della giornata - come consigliato al primo punto - per organizzare le proprie ore e quelle dei bambini nel miglior modo possibile, in questi giorni di emergenza Covid-19. All'inizio, scrive il presidente Villani, "c'è la sveglia e il bagno", a cui segue "la colazione che ricomprende lo sparecchiare, il mettere in ordine e il lavaggio dei denti". Si passa poi a tutto il comparto "dell'igiene personale, delle attività domestiche e quelle scolastiche". Fino al contatto telefonico o video, poi, "con amici e parenti". Ed è già l'ora di pranzo. A questo punto il bambino "pranza e ancora una volta, aiuta a sparecchiare e mettere in ordine". In seguito può concedersi un po' di svago. Dopo pranzo i più piccoli si possono dedicare "ad attività libera, dalla televisione al computer, per poi tornare alle attività scolastiche" fino all'orario della merenda. Nuovamente, con la merenda, la Sip consiglia che i più piccoli aiutino sempre a "sparecchiare, mettere in ordine e poi a lavarsi i denti". Dal tardo pomeriggio in poi, ci si può invece dedicare - secondo lo schema fornito dai pediatri - "dal tempo passato in cortile o in terrazzo". Per concludere, si possono guidare i più piccoli "nelle attività ludico-ricreative" fino all'ora di cena. Per poi riproporre la corretta "igiene personale e la lettura di un libro o di una favola" prima di andare 'finalmente' al letto.