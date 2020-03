Coronavirus, il sindaco di Riccione: "Fare la spesa e lavorare va bene, non rispettando le distanze"

“Dobbiamo essere seri e capire che solo se seguiamo le regole possiamo aiutarci a vicenda. Sappiamo che andare fuori all’aria aperta non è un problema, ammassarsi nei posti invece lo è. Quindi il buon senso deve prevalere, dobbiamo essere pazienti e rispettare le istruzioni date dalle autorità. Con la circolare che attendiamo a breve si avranno anche quei chiarimenti necessari affinché le nostre azioni siano più sicure e dirette. Dal canto nostro, la Giunta è sempre operativa, è in riunione permanente per poter essere costantemente aggiornata da Prefettura e Governo e prendere le misure adeguate. E’ in servizio permanente anche l’Unità Operativa della Protezione civile del distretto del Conca di cui Riccione è Comune capofila": lo dice il sindaco di Riccione Renata Tosi.

"Non dobbiamo comunque farci prendere dallo sconforto, la nostra vita deve proseguire nella normalità, adottando dei comportamenti ragionevoli e saggi. Andare a lavoro, andare a fare la spesa sono abitudini normali che si possono mantenere, non si deve invece azzardare. Noi tutti cittadini dobbiamo renderci conto che solo con rispetto e evitando i contatti stretti, dandoci una regola di distanza nelle relazioni sociali, possiamo uscire da questa situazione. Come amministrazione comunale, nel pieno dovere e ruolo istituzionale, vigileremo principalmente a tutela della salute dei cittadini. Ma il primo e più importante baluardo, una difesa fondamentale alla diffusione della infezione, è ognuno di noi. E’ ai cittadini che mi appello, ai riccionesi e alla loro serietà, la stessa serietà messa nel lavoro e nelle imprese, qualità che ci contraddistingue e che ora dobbiamo impiegare per superare in questi giorni di restrizioni, dure ma necessarie”.