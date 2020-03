Coronavirus, ingresso prioritario a personale medico e volontari al supermercato

Coronavirus, ingresso prioritario a personale medico e volontari al supermercatoDDa mercoledì su tutta la rete di vendita di Coop Alleanza 3.0 gli operatori della sanità, assieme al personale della Protezione Civile e ai volontari che partecipano al progetto “L’unione fa la spesa”, avranno accesso prioritario nei punti vendita e saranno autorizzati a superare eventuali code all’ingresso del negozio.

„La decisione è stata presa per sostenere il personale sanitario, impegnato a fronteggiare l’emergenza Coronavirus con scarsità di tempo per il riposo e l’organizzazione della vita quotidiana. Corsia preferenziale anche per i volontari della Protezione civile e per quelli impegnati ad aiutare le persone più fragili, come per l’iniziativa di consegna a domicilio “L’unione fa la spesa”. Per accedere ai negozi con priorità occorre esibire il badge o il tesserino di riconoscimento.“



