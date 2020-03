Coronavirus, "Io resto a casa, ma insieme a te": le attività online del Centro per le famiglie

Un cambio di abitudini repentino, un rimescolamento di ruoli, tempi e attività che ha stravolto gli equilibri di tante famiglie. Anche questa è una delle conseguenze delle misure adottate per contenere l’emergenza sanitaria del Covid19. Per queto il Comune di Rimini ha deciso, nel rispetto delle misure urgenti del Decreto #IoRestoaCasa, per contenere gli spostamenti, di dare la possibilità alle famiglie di usufruire a distanza di alcuni servizi ed attività del Centro per le famiglie.

“Restiamo a casa ma non siamo soli. Questo – spiega Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – è il messaggio di fondo che vogliamo dare alle famiglie, ai genitori, ai piccoli riminesi che affrontano questo difficile momento di passaggio. Usare le nuove tecnologie per rimanere in contatto con chi ne ha bisogno, dando strumenti per passare in maniera costruttiva questo tempo insieme. Abbiamo pensato ai genitori, trasferendo sul telefono e piattaforme online le consulenze genitoriali e familari, ma anche ai più piccoli, con i laboratori e i lettori volontari. Ai coordinatori, psicologi ed educatori del Centro per le famiglie va il mio ringraziamento per come si sono saputi rimettere in gioco, costruendo in poco tempo nuove opportunità. Con loro i volontari che stanno dando una grande mano per farci sentire tutti, e in particolare i nostri bimbi, meno soli”.

I contatti, gli orari e le nuove modalità di fruizione dei singoli servizi:

Sportello Informafamiglie

E’ attivo, telefonicamente o via e-mail: fornisce informazioni ed aggiornamenti sulla rete dei servizi e del territorio; attraverso un primo ascolto, è possibile accedere a percorsi di consulenza per le famiglie del Centro. E’ stato ampliato l’orario: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30.Tel: 0541 793860 – e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it

Si può accedere, con modalità telematica, al servizio di Counseling genitoriale e di Mediazione familiare, contattando lo Sportello Informafamiglie per il primo appuntamento. Si tratta di una prima risposta al bisogno di confronto su come affrontare la quotidianità in famiglia in questo particolare momento.

Sarà anche valutata la possibilità di creare gruppi a distanza per alcuni percorsi dedicati ai neogenitori per condividere emozioni, pensieri e buone pratiche dei primi mesi di vita del bambino, come ad esempio le attività del servizio “Mi prendo cura di te” (occasione per conoscere la pratica del massaggio neonatale ayurvedico e per approfondire e condividere tematiche relative al primo anno di vita del bambino e del diventare genitori). Ci saranno anche incontri per le coppie che sono in prossimità della data del parto.

Sulla pagina https://www.facebook.com/centrofamiglierimini/ ogni settimana si potrà trovare un breve video su Bubusettete!, occasioni su misura per permettere ai piccolissimi di fare le prime esperienze (libri morbidi e stimolanti, giochi sonori e tattili, canzoncine filastrocche e ninne nanne, cestino dei tesori, stimolazioni sensoriali). Verranno pubblicati anche spunti per laboratori genitori e bambini: attività suddivise per fascai d’età per ampliare sfera di esperienza e sviluppare le potenzialità dei bambini godendo della possibilità di condividere quest’esperienza con i genitori.

I Magnifici Lettori Volontari

I Magnifici Lettori Volontari del Centro per le famiglie pubblicano la lettura di un albo illustrato, ogni sera alle 19.00 - la stessa ora in cui normalmente leggono presso il Reparto di Pediatria e di Oncologia Pediatrica - dal lunedì al venerdì, a questo link: https://it-it.facebook.com/pages/category/Organization/Magnifici-Lettori-Volontari-Rimini-484132584981557/

Per informazioni o altra necessità, tel: 0541 793860 dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30; e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it