Coronavirus, l'appello del sindaco di San Leo: "Restiamo a casa, solo così fermeremo il contagio"

"E’ arrivato il momento della responsabilità, modifichiamo per qualche giorno le nostre abitudini e sconfiggeremo insieme il Covid-19 - afferma il sindado di San Leo - Nella nostra provincia siamo ad oltre 200 casi di contagio da Coronavirus e circa 1000 in quarantena. San Leo in questo contesto ha un solo paziente a domicilio con sintomi da Covid-19. Nei paesi dove si sono sostanzialmente azzerati i contatti tra persone (ad esempio Codogno) ad oggi non abbiamo nuovi casi positivi ed è lo sforzo che chiedo a tutti voi, cittadini Leontini, restiamo in casa, impegnamoci a rispettare le restrizioni previste nel decreto e ne usciremo più velocemente possibile".

"Un ringraziamento particolare va ai dipendenti del Comune di San Leo, alla Prefettura, a tutti i medici e dipendenti dell’AUSL che stanno lavorando giorno e notte per la salute di tutti noi. Il rispetto delle regole può essere determinante per salvare la vita delle persone più fragili. Conto su di voi. Insieme ne usciremo".