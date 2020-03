Coronavirus, l'emergenza congela le polemiche politiche a Riccione

L'emergenza coronavirus, con le misure di sicurezza adottate, e un focus sui dati e sulle forze ancora da mettere in campo. Capigruppo del consiglio comunale di Riccione, in provincia di Rimini, a confronto in video conferenza con la sindaco Renata Tosi, mercoledì mattina. Nei giorni scorsi, infatti, la sindaco aveva annunciato di aver intenzione di contattarli per poter approfondire i temi legati all'emergenza. La mano tesa e' stata accolta da tutti i gruppi a cui oggi va "un sentito ringraziamento per l'ottima risposta al mio appello, tanto che ci siamo riproposti di vederci in video-chat anche la prossima settimana". In questo momento, sottolinea Tosi, e' "importante l'apporto di tutti per rincuorare i cittadini, ma anche per far capire che non si puo' ancora mollare perche' bisogna continuare a stare a casa". Da qui la richiesta ai capigruppo di "unirsi agli appelli ai cittadini per far comprendere sempre piu' che ci si protegge solo stando a casa". Inoltre, conclude Tosi, sono state elaborate proposte e spunti di riflessione. "Abbiamo davanti a noi un lavoro lungo, che fatto insieme e uniti sono sicura, riuscirà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(fonte Agenzia Dire)