Coronavirus, la Regione allarga le maglie per raggiungere le seconde case

L'Emilia-Romagna allarga le maglie per gli spostamenti verso le seconde case. Il governatore Stefano Bonaccini firmerà mercoledì una nuova ordinanza per consentire all'intero nucleo familiare, non più solo a una persona, di raggiungere la propria abitazione non di residenza, con rientro sempre in giornata. Sarà possibile anche uscire dalla propria provincia e quindi gli spostamenti sono ora consentiti su tutto il territorio regionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bonaccini lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa in videocollegamento su un nuovo bando per le giovani coppie in montagna. "Oggi faremo il provvedimento- afferma il presidente- estenderemo a tutta la famiglia e anche oltre la provincia di riferimento, con rientro in giornata, la possibilita' di andare nelle seconde case, perché abbiamo visto che gli spostamenti si sono svolte tutte in ordine e senza problemi", spiega il presidente della Regione.