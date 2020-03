Si laurea a 200 chilometri di distanza dall'Università: "Con gli amici ho brindato su Skype"

Laurearsi ai tempi del coronavirus significa discutere la tesi a distanza, davanti a un computer, in casa propria. Può sembrare strano, ma gli studenti stanno terminando i loro percorsi accademici superando anche questo ostacolo, con impegno e grande determinazione. Fra loro c'è Dea Torsani, 26 anni, di Poggio Berni, che ha discusso la tesi a 200 chilometri di distanza dalla sua università. "Ho studiato a Parma e lo scorso 18 marzo ho conseguito la laurea magistrale in Trade marketing e strategie commerciali. Martedì invece mi è stato comunicato il voto, 108, sono molto orgogliosa e felice del risultato".

Quanti studenti eravate?

"Undici, ma ci siamo collegati uno alla volta, e c'erano due professori".

Come si tiene la sessione?

"Mi sono collegata su Microsoft Teams e ho aspettato il mio turno. Abbiamo fatto la prova di connessione il giorno prima. Nessuno si aspettava di terminare così gli studi, ma l'importante è raggiungere l'obiettivo".

Cosa cambia?

"Rimane sempre un momento privato ed è stato ugualmente molto emozionante. E' un traguardo che si aspetta con grande ansia e sono molto contenta".

C'è stata anche la proclamazione a distanza?

"No, ci hanno solo comunicato il voto con una mail e ci è stato detto che quando sarà terminata l'emergenza sanitaria verrà organizzata una cerimonia".

La sua famiglia l'ha festeggiata...

"C'erano i miei genitori e mio fratello. Abbiamo pranzato e brindato insieme. Mia mamma è riuscita anche a creare la corona di alloro raccogliendolo in giardino perché era tutto chiuso. Mancavano mia nonna e i parenti, ma ci rifaremo".

I suoi amici?

"Ci siamo collegati tutti con Skype e li ho obbligati a brindare con me a distanza. Festeggeremo più avanti".

Da quanto tempo era a casa?

"Ero tornata da più di un mese, prima di tutti i blocchi".

Come sta vivendo questi giorni?

"Fino al giorno della tesi non mi sono accorta del tempo che passava, ero molto impegnata e in tensione. Adesso sto seguendo un corso online di inglese e inizierò a inviare curricula, voglio guardare con fiducia al futuro. Mi sono attivata per trovare un lavoro e andare avanti con i miei progetti".