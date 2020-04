Coronavirus, le armi della ricerca: in Romagna attive 18 sperimentazioni per mille pazienti

Coronavirus, la lotta tra cura e ricerca: in Romagna attive 18 sperimentazioni per circa mille pazienti

„Sono 18 al momento le sperimentazioni sul coronavirus, in cui sono stati inseriti pazienti seguiti negli ospedali dell'Ausl Romagna, che circa un migliaio di malati. L'esercito della comunità scientifica è al lavoro a pieno ritmo per studiare il covid-2019. L’Aifa, l l'Agenzia italiana del farmaco, ha inserito anche la Romagna nel protocollo relativo al farmaco Tocilizumab, di cui capofila è l'Istituto Tumori Pascale di Napoli, e che viene somministrato negli ospedali di Cesena, Ravenna, Rimini e Forlì e per i pazienti con sintomi severi, ma principalmente non ricoverati in rianimazione. Al momento i pazienti inseriti in questo protocollo sono 208.

L'ospedale di Forlì, impegnato anche in uno studio sull'eparinam è entrato nello studio nazionale sull'utilizzo di colchicina, le Farmacie dei quattro ambiti romagnoli partecipano ad una sorveglianza internazionale promossa in Olanda sui trattamenti farmacologici, mentre l'Ausl della Romagna sta predisponendo un nuovo studio sul trattamento con Idrossiclorochina. Si tratta di un farmaco antimalarico che sta dando buoni risultati soprattutto per rallentare e limitare la progressione della malattia. La sua efficacia è maggiore se utilizzato già nelle fasi iniziali dello sviluppo della patologia. Tant’è vero che da un utilizzo inizialmente solo ospedaliero, è stato poi utilizzato anche a livello territoriale. Grazie all’attivazione delle Usca e alla collaborazione coi medici di famiglia, a livello domiciliare sono stati trattati 777 pazienti.

La stessa Ausl ha però promosso un ulteriore studio proprio con lo stesso farmaco, validato dal proprio Comitato etico, che contempla l'osservazione del trattamento per via sottocutanea, e per il quale sono stati “arruolati” in Romagna 63 pazienti. Ancora sul fronte dei farmaci innovativi, la Commissione del Farmaco della Romagna e il Comitato etico hanno dato via libera allo studio, ancora per via sottocutanea, del farmaco Canakinumab, un altro farmaco immunoterapico con il quale sono stati trattati 100 pazienti. Un altro farmaco su cui l’Ausl Romagna sta conducendo uno studio osservazionale su tutti i pazienti ricoverati è un cortisonico, anche questo sui quattro ospedali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. L’uso terapeutico di corticosteroidi, in virtù della loro potente attività farmacologica antinfiammatoria, viene considerata una strategia terapeutica efficace nel sopprimere l'infiammazione sistemica e in tal modo ridurre la durata della malattia e degenza ospedaliera, e forse anche la mortalità.

„"E’ inoltre costante il nostro lavoro per essere inseriti in tutti i protocolli innovativi dell’Aifa - aggiunge la dottoressa Ilaria Panzini, responsabile della “Ricerca e innovazione” per l’Ausl Romagna - come ad esempio quello sull’utilizzo della eparina, annunciato dall’Aifa, promosso da Bologna Sant'Orsola e che dovrebbero iniziare anche in Romagna, e altri". Ma ricerca e sperimentazioni non si limitano all’utilizzo dei farmaci. Vi sono alcuni studi che monitorano lo sviluppo dei sintomi della patologia in determinate categorie di pazienti, come ad esempio quelli per cui si rende necessario il ricovero in rianimazione, o quelli già portatori di patologie oncologiche, o ancora sui pazienti in età pediatrica e nelle donne in gravidanza. E' inoltre oggetto di studio lo stato nutrizionale dei pazienti, le caratteristiche biologiche e radiologiche della malattia. Non è stato trascurato neppure l’aspetto psicologico: è infatti in corso di approvazione una indagine sulle esperienze post patologia, in pazienti colpiti in modo grave da coronavirus, nei loro familiari e negli operatori sanitari.“