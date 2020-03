Coronavirus, le associazioni di Poggio Torriana fanno rete: raccolti cinquemila euro per l'Infermi

Dopo la donazione di qualche giorno fa da parte dell'associazione sportiva Athetic Poggio, anche l'Associazione Il Percorso che gestisce il centro anziani di Poggio Torriana e la Pro Loco di Torriana, si stanno attivando in rete con gli altri centri del territorio provinciale, per raccogliere fondi e donare un importante contributo a favore delle attività dell'Ospedale di Rimini. In questo momento di emergenza sanitaria a livello nazionale, la solidarietà delle associazioni ha un valore enorme perché permette in modo concreto di aiutare chi sta lavorando in prima linea, nei presidi sanitari in particolare, ad affrontare al meglio la difficile situazione sociale.

Daria Rocchi, presidente dell'Aps "Il percorso" commenta: "In questo periodo sospeso in cui le nostre attività al centro anziani sono rinviate, abbiamo deciso di devolvere una somma di euro 5mila in favore dell'Ospedale Infermi di Rimini, la donazione verrà fatta insieme ai centri sociali della provincia. Speriamo di riuscire a rimediare una bella somma ed essere, nel nostro piccolo, utili alla comunità locale".

L' assessore Francesca Macchitella invita tutte le associazioni locali di volontariato, i cittadini, le banche, le imprese, a sostenere iniziative di questa natura, perché aiutare l'Azienda sanitaria, in particolare il Distretto di Rimini, con donazioni per far fronte all'emergenza Covid19, rappresenta un gesto di responsabilità e di condivisione dei problemi.

Il Comune di Poggio Torriana ringrazia l'associazione "Il percorso" e la Pro Loco di Torriana per lo spirito di mutuo aiuto sempre dimostrato e che anche oggi viene riconfermato con questo gesto di rilevante solidarietà.

Questo il link dove trovare tutte le indicazioni utili e corrette per effettuare una donazione: https://www.auslromagna.it/come-fare-per/donare