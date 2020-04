Coronavirus, le cuoche delle mense scolastiche ai fornelli per gli operatori sanitari

Dalle mense delle scuole comunali si preparano i pasti per gli operatori sanitari dell’Ospedale Ceccarini di Riccione. Su indicazione del sindaco di Riccione, Renata Tosi, le cuoche delle scuole comunali che non devono in questo periodo cucinare per i bimbi si sono attivate per dare una mano agli operatori sanitari dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione, preparando loro il pranzo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il servizio predisposto dal Comune è partito ieri con la preparazione di 50 pasti: pasta al pomodoro, scaloppine e spinaci. Oggi ravioli al ragù, spianata farcita e finocchi in pinzimonio.

Intanto sono 2800 le domande per i buoni spesa, inviate sul portale del Comune di Riccione. Oltre 400 quelle già processate che una volta controllate (verifica in istruttoria sui requisiti e la veridicità delle autocertificazioni) verranno attivate. Nel giro di pochi giorni, probabilmente prima di Pasqua verranno accreditati i buoni spendibili per l'acquisto di beni di prima necessità, sia nei supermercati che nelle farmacie riccionesi. Delle 2800 domande giunte, il termine previsto per la presentazione è il 21 aprile, alcune sono incomplete, prive addirittura di nome e cognome. Si ribadisce ai cittadini l'importanza di compilare con attenzione il modulo, con tutti i dati necessari, compreso il codice fiscale. Per ovviare al problema nei prossimi giorni saranno spedite lettere con posta elettronica per chiedere ai cittadini che non hanno compilato o compilato solo parzialmente il modulo, se si ha ancora intenzione di procedere alla domanda per i buoni spesa.

Sono stati attivati numeri telefonici dedicati (attivi dalle 8.30 alle 14.30) 0541 428901 - 428903 - 0541 428911 - 428915 - 0541 428919 - 428816 e un casella di posta elettronica: buonispesa@comune.riccione.rn.it