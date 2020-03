Macina chilometri per andare al mercato: "Immaginavo fosse chiuso ma volevo esserne sicuro"

Proseguono serrati i controlli dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria per far rispettare l'ordinanza di contenimento dell'epidemia di Coronavirus ma, nonostante tutti i richiami a non uscire di casa se non per motivi urgenti, ancora diverse persone non lo hanno capito. Tra queste spicca un 70enne di Sant'Agata Feltria che, nella mattinata di venerdì, è stato fermato da una pattuglia dell'Arma a Poggio Toriana mentre si trovava al volante della propria vettura. L'anziano ha spiegato di essere abituato, tutti i venerdì, ad andare a fare la spesa al mercato di Santarcangelo. Quando i carabinieri gli hanno fatto presente che le bancarelle erano state sospese, il 70enne ha candidamente risposto: "Lo immaginavo ma volevo controllare di persona". Nei guai è finito anche un 55enne della Repubblica di San Marino che, come l'anziano, ha macinato chilometri su chilometri per fare la spesa. Lo straniero, in questo caso, è stato pizzicato a San Leo all'uscita di un alimentari del paese. Alle richieste dei carabinieri, l'uomo ha spiegato che gli era "più comodo" lasciare la Repubblica del Titano per andare a fare la spesa nella Valmarecchia.

