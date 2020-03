Il ministro dell'Istruzione: "L'anno scolastico sarà valido"

"E' chiaro che l'anno scolastico sarà valido". Lo ha ribadito la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante la trasmissione 'Tutti in classe' a Rai Radio1. "Sulla valutazione - ha precisato - gli insegnanti sulla base dei criteri stabiliti in collegio dei docenti, hanno la piena libertà di valutare come ritengono, anche nelle piattaforme. Ma questo non lo dice il ministero dell'Istruzione, questo lo stavano già facendo, lo stanno già facendo, quindi lo si può fare. Anche se, attenzione, io non ho l'ossessione del voto". "Qui il problema della didattica a distanza - ha detto - non è la valutazione ma il fatto che bisogna stare vicini a dei ragazzi smarriti che hanno perso i loro punti di riferimento, non hanno più la loro routine. Gli insegnanti per loro, in questo momento, sono fondamentali anche da punto di vista emotivo, soprattutto in quelle zone come la Lombardia, dove ci sono ore drammatiche, l'isolamento e la tristezza degli studenti si combattono anche grazie alla scuola, perché gli insegnanti regalano momenti sani della giornata".

