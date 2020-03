Banca Popolare Valconca al lavoro per aiutare famiglie e imprese

Banca Popolare Valconca sta lavorando a ritmo serrato per valutare azioni di sostengo alle famiglie e alle imprese in questo momento di grave difficoltà derivante dall’emergenza sanitaria. "Già dalla metà di febbraio l’Istituto bancario aveva ha messo in campo un plafond di 10milioni di euro per favorire le piccole e medie imprese - spiega il direttore generale Dario Mancini - Ora, tale impegno si rafforza ulteriormente con una serie di interventi volti a favorire la liquidità aziendale che possano consentire e alleviare la crisi che le aziende potrebbero presto dovere affrontare.

Siamo pronti ad accogliere le domande che ci perverranno nelle prossime settimane consapevoli che è nostro dovere in questo momento aiutare il tessuto economico del territorio".

Nel frattempo la Banca, che quest'anno compie 110 anni di storia, fa sapere che resta garantita l’operatività delle Filiali dove sono adottate le precauzioni necessarie e indispensabili per garantire la salute dei dipendenti e dei clienti. Tutte le attività e i servizi sono regolarmente operativi e puntualmente presidiati. Tra le altre cose è stata potenziata la possibilità per ogni cliente di servirsi della filiale a lui più prossima per l’esecuzione di tutte le operazioni bancarie, indipendentemente dalla filiale di appartenenza; questa iniziativa va nella direzione di una più contenuta mobilità delle persone come previsto dal Decreto Ministeriale.

Inoltre, stante i riflessi negativi che la situazione potrebbe avere su aziende e privati, Banca Valconca ha aderito all’accordo promosso da A.B.I. per fronteggiare l’emergenza e le problematiche finanziarie della clientela che sono sorti e sorgeranno in conseguenza della diffusione del Virus, e quindi a dare risposte certe e veloci alle istanze che perverranno nel prossimi mesi.