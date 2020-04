Coronavirus, Morciano dà il via alla richiesta per i buoni alimentari

A partire da giovedì al via anche a Morciano di Romagna le procedure per la richiesta di buoni alimentari da parte delle famiglie in difficoltà. Nei giorni scorsi l'amministrazione ha condiviso, insieme al Comune di San Clemente e alla Caritas, un protocollo per far fronte alle esigenze alimentari e di beni di prima necessità dei residenti in condizioni di disagio maggiormente colpiti dall'emergenza Coronavirus. La richiesta per poter accedere ai buoni potrà essere eseguita online attraverso la pagina dedicata sul sito del Comune (comune.morcianodiromagna.rn.it).

Le domande presentate saranno oggetto di valutazione per poter offrire una risposta alle comprovate esigenze della popolazione. E' sempre possibile telefonare al numero di emergenza 3500224743 oppure mandare una email ad affarigenerali@comune.morcianodiromagna.rn.it. Ammonta a 5mila euro la cifra stanziata dal Comune di Morciano a sostegno delle famiglie. A questi si aggiungono ulteriori 37mila euro messi a disposizione dalla Protezione Civile come finanziamento a supporto delle necessità alimentari della popolazione più altri 10mila euro derivanti dal fatto che il reddito pro capite comunale è inferiore a quello nazionale.