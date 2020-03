Non resistono al richiamo della fogheraccia, raffica di denunce dei carabinieri Forestali

La fogheraccia resiste all'epidemia e, nonostante tutti i divieti e in barba alle restrizioni anticontagio per il Coronavirus, sono state oltre una decina le persone pizzicate ad accendere i fuochi e a bruciare qualsiasi cosa. Che la tradizione dei falò di San Giuseppe fosse stata rispettata nella provincia di Rimini lo si era già capito nella serata di mercoledì quando nell'aria si è iniziato a sentire l'odore di bruciato. I carabinieri Forestali, tuttavia, erano in allerta su tutto il territorio e numerose sono state le segnalazione di fuochi non autorizzati. I militari dell'Arma, quindi, hanno provveduto a ispezionare le accensioni su tutto il territorio provinciale scoprendo, oltre agli assembramenti, che in mezzo ai roghi era stato messo a bruciare di tutto tra cui anche oggetti pericolosi come la plastica. Al momento risultano essere una decina le persone che si sono ritrovate una doppia denuncia: una per violazione del provvedimento delle autorità in materia di Coronavirus e una per lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

